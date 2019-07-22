Семь человек погибли при обстреле боевиками сирийской провинции Хама

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-22T16:34:42+03:00

Не менее семи человек погибли в результате ракетного обстрела в Сирии Фото: REUTERS

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Не менее семи человек погибли в результате минометного обстрела сирийского поселка Наура-Шатха на северо-западе провинции Хама в понедельник, 22 июля. Все жертвы атаки боевиков - мирные жители, в их числе двое детей. Также есть раненные, которым уже оказана медицинская помощь.

Известно, что огонь велся из пограничных районов соседней провинции Идлиб, где сейчас базируется основная часть боевиков экстремистских группировок. Артиллерия правительственной армии Сирии уже ответила на нарушение перемирия ударами по позициям противника. В результате атаки уничтожены реактивные установки бандформирований, передает агентство SANA.

Сайт kp.ru писал, что экстремисты все еще отказываются соблюдать режим прекращения огня в зонах деэскалации. Так, например, на прошлой неделе были проведены обстрелы населенных пунктов провинций Латакия, Хама и города Алеппо.

ИСТОЧНИК KP.RU