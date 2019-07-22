Партия Зеленского лидирует по итогам обработки свыше 75% бюллетеней
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" все еще лидирует на выборах в Верховную Раду по итогам обработки 76,34% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.
За попадание кандидатов партии главы государства в новый состав парламента выступили свыше 4,6 миллиона человек. Эти цифры далеко не окончательные.
Второе место на данный момент занимает "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 12,99%. Замыкает тройку лидеров партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,35%).
Партия Зеленского лидирует
Также в Раду попадут последователи Юлии Тимошенко из "Батькивщины" (8,08%) и члены партии Святослава Вакарчука "Голос" (6,12%). На сайте ЦИК сообщается, что им удалось преодолеть пятипроцентный барьер.
Сайт kp.ru писал. что внеочередные парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля 2019 года. 225 депутатов пройдут в новую Раду по партийным спискам и столько же – по одномандатным мажоритарным округам.
Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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