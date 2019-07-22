2019-07-22T18:03:07+03:00
Политика

Партия Зеленского лидирует по итогам обработки свыше 75% бюллетеней

Более 42% избирателей проголосовали за попадание кандидатов от "Слуги народа" в новый состав Верховной Рады
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Центральная избирательная комиссия Украины обработала свыше 76% протоколов с выборов в Верховную радуЦентральная избирательная комиссия Украины обработала свыше 76% протоколов с выборов в Верховную радуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" все еще лидирует на выборах в Верховную Раду по итогам обработки 76,34% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

За попадание кандидатов партии главы государства в новый состав парламента выступили свыше 4,6 миллиона человек. Эти цифры далеко не окончательные.

Второе место на данный момент занимает "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 12,99%. Замыкает тройку лидеров партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,35%).

Партия Зеленского лидирует

Партия Зеленского лидирует

Также в Раду попадут последователи Юлии Тимошенко из "Батькивщины" (8,08%) и члены партии Святослава Вакарчука "Голос" (6,12%). На сайте ЦИК сообщается, что им удалось преодолеть пятипроцентный барьер.

Сайт kp.ru писал. что внеочередные парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля 2019 года. 225 депутатов пройдут в новую Раду по партийным спискам и столько же – по одномандатным мажоритарным округам.

Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин отменил санкции против Эритреи, действовавшие почти 10 лет
МЧС будет ремонтировать дома многодетных семей
Порошенко повторно вызвали на допрос
Всех отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выписали из больниц
В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины
Россия и Испания обсудили меры по усилению борьбы с терроризмом
Мутко поручил завершить выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области до конца июля
Врач-генетик рассказала, к чему приводит зависимость от смартфона
Зампред правления "Новатэка", американец Джетвей получил гражданство РФ
Диабет оказался гораздо опаснее для женщин, чем для мужчин
Дарт Вейдер проиграл выборы в Одессе
Трамп назвал ложью и пропагандой сообщения об аресте шпионов ЦРУ в Иране
Умер Виктор Мусияка, один из авторов Конституции Украины
Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся грозе
Онищенко предложил добавить сильным вузам бюджетных мест
В Генпрокуратуре Украины прокомментировали сообщение об «исчезновении» Луценко
Семь человек погибли при обстреле боевиками сирийской провинции Хама
Четверо туристов погибли и 23 пропали из-за наводнения в Китае
Минобороны опубликовало видео высадки морпехов Северного флота
На 23 июля назначен тест системы электронного голосования
Лукашенко назвал Украину "головной болью" и "бедой" Европы
Ленинградская область сама готовит себе врачей
Четверть продаваемой питьевой воды в России является подделкой
В России собрали 250 миллионов рублей на курортных сборах
Самого вежливого оленя в мире сняли на видео
Суд отказал экс-министру обороны Грузии в аресте активов "Рустави 2"
Гимнастка сорвалась с высоты в Центре цирковых искусств
Путин возглавил набсовет «Россия - страна возможностей»