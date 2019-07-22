«Время обещаний закончилось»: вернет ли Зеленский дружбу с Россией и мир на Донбассе

Первые итоги выборов в Верховную Раду уже известны. Как и ожидалось, выигрывает партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Вот предварительные результаты ЦИК (после подсчета 2.51%):

«Слуга народа» — 40.01%,

«Батькивщина» — 10.2%

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 9.88%

«Европейская солидарность» — 8.71%,

«Радикальная партия Олега Ляшко» — 6.79,

«Голос» — 5.71%.

Так куда же Украину поведет Владимир Зеленский? Об этом «КП» поговорила с политологом Георгием Бовтом.

«ЗЕ» МНОГОЕ ПРОСТЯТ ЗА ДИАЛОГ С РОССИЕЙ

- Георгий Георгиевич, чтобы получить больше 50% в Верховной Раде Зеленскому придется объединяться с какой-то партией. Как он поступит?

- Есть два варианта. Первое — объединение с «оппозиционным блоком». Нам из России кажется, что это Зеленскому сделать проще. Но тогда, по сути, он себя объявит пророссийским политиком. На это он пойти в нынешних реалиях не может. Тогда есть второй план: объединение с Юлией Тимошенко. Он хоть тоже запятнана в украинской политике, но не выступает радикально за дружбу с Москвой. Так что 60% на 40%, что «Слуга народа» сольется с «Батькивщиной».

- А с кем будет бодаться?

- Да не с кем. Партия Порошенко набирает очень мало. Музыкант Варкарчук со своим «Голосом» - это вообще непонятно что. Бодаться придется с самим собой. И с проблемами, которые стоят перед страной. На него возложены большие ожидания. Ему будет непросто выполнить свои обещания. Например, украинцы ждут снижение тарифов на газ. А это зависит от «Оппозиционного блока». Не зря же Медведчук все ездил в Москву, где ему намекали о скидке. Возможно, на этом будет построено объединение команд Зеленского и Медведчука. Президенту нужно общение с Москвой. Ему необходимо найти общий язык с Россией. От этого зависит успех его президентского срока. Ему нужно найти общий язык с Россией и установить мир на Донбассе. Если это получится — украинцы многое простят Зеленскому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/721516" frameborder="0"></iframe> Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев.

ДОНБАСС ЖДЕТ ОБМЕНА ПЛЕННЫМИ

- А будет ли он его искать с Россией?

- Думаю, что будет. А для этого ему нужно сделать вполне конкретные шаги, которые ждала от него Россия. Например, осуществить обмен пленными — всех на всех. В этом плане Медведчук проделал подготовительную работу. Если Москва увидит, что Зеленский вменяем, что он готов идти на договоренности, что он готов их соблюдать — она пойдет на размен. Даже сможет отпустить украинских моряков.

- Какие тут критерии? Как Москва это поймет?

- Сейчас будет объявлено перемирие на Донбассе, прекращение огня. Если оно будет соблюдаться, то это хороший знак. Дальше нужно идти по пунктам Минских соглашений. Пока по нескольким из них Зеленский отказывался идти на соглашение. А именно — прямые переговоры с Донбассом, амнистия, предоставление особого статуса. Вот по предоставлению особого статуса, думаю, Москва сможет проявить гибкость. Это может выглядеть иначе, чем прописано в Минских соглашениях.

- А как?

- Если вспомнить Минские договоренности, то там речь идет о сохранении тяжелого вооружения у сил самообороны республик. Смею смотреть на вещи реально, думаю, это не пройдет. Но если репрессий не будет, если лидеров республик не тронут, то можно допустить разоружение. У республик будет статус особой экономической зоны. Это некая автономия без оружия. По поводу мира — 50 на 50. Либо наступит мир, либо война продолжится. Говорить однозначно нельзя.

Политолог Георгий БовтФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТРАМП НЕ ВПИШЕТСЯ ЗА КИЕВ

- В отношениях Украины и России есть еще возвращение Крыма. Как тут поступит Зеленский?

- Он будет говорить, что Крым принадлежит Украине, что эта земля оккупирована. Президент вынужден это говорить. Но все останется, как есть. Если Запад закроет глаза на Крым, то этот вопрос можно считать решенным.

- Будет ли Зеленский оглядываться на американских друзей? Или попробует взять независимость?

- Американцы не будут заниматься плотно Украиной. Трампу она не интересна. Думаю, он внутренне готов делегировать ее Германии и Франции. Но впрягаться за Зеленского Трамп не будет. Возможно, уже в этом году состоится личная встреча Путина и Зеленского. Вероятно, в Нормандском формате — на четверых. Еще Меркель подъедет и Макрон.

- Зеленский готов говорить с Путиным?

- Он никуда не денется. Но захочет ли этого сам Путин. У Москвы отношение к Зеленскому, как к актеру из стендап-комедии. Они еще не готовы до конца вести равноправные переговоры с комиком. Доказать свою серьезность он сможет только реальными шагами. Через обмен пленными, через соблюдение Минских соглашений, через законы Рады. Пока он только обещаниями разговаривает.

БАНДЕРИЗАЦИЯ СОЙДЕТ НА «НЕТ»

- Если кто-то на Украине идет на сближение с Россией, ему начинают угрожать расправой националисты. Будет ли он их усмирять?

- Не обязательно публично объясняться в любви Москве. Националисты есть. Но народ устал от войны на Донбассе, от прискорбного экономического состояния. Националисты больше не смогут поднять людей на восстания. Думаю, он не станет вступать с ними в бойню. Ведь там много ветеранов АТО. Но их влияние на украинскую жизнь точно попытается снизить.

- Как?

- Стреляют по каналу из гранатомета — надо сажать. Это противозаконно. Дали проспекту имя Бандеры — нужно убрать это название и вернуть прежнее. На это пойдет.

Партия нового президента Зеленского «Слуга народа» одержала убедительную победуФото: REUTERS

- Тогда проставление Бандеры будет стихать?

- Она не только будет стихать, а пойдет вспять. Эта героизация не нравится не только украинцам, но и полякам. А они неформальные кураторы украинской демократии со страны Европы. Там политическое влияние, многие украинцы там работают.

- Что на Украине будет с русским языком? Закон о «мове» отменят?

- У нас в России тоже принимают жесткие законы. Но в момент принятия понятно, что они так жестко не будут работать. На Украине также. Он станет формальным. Настаивать на его соблюдении никто не будет...

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Итак, в 20 часов воскресенья 21-го июля на Украине закрылись двери избирательных участков. Голосование еще продолжалось в некоторых странах Европы, на Американском континенте, но на итоги выборов оно уже не повлияло. Нет никаких сомнений, что в Европах и США внеочередные выборы в украинский парламент будут признаны свершившимися, легитимными, прозрачными и демократическими. Есть, конечно, маленькие неувязки вроде того, что миллионам украинцев на Донбассе и гастарбайтерствующих в России не дали никакой возможности проголосовать. Не пустили на выборы и ни одного из наблюдателей из России, даже по линии ПАСЕ. Но это для Запада – несущественные мелочи. (подробности)