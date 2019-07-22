В МИД России назвали выборы в Раду "голосованием надежды"

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-22T18:34:01+03:00

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В министерстве иностранных дел России заявили, что на выборах в украинский парламент не было зафиксировано серьезных нарушений.

"Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий", - говорится в комментарии ведомства на официальном сайте.

Дипломаты напомнили, что российские наблюдатели на выборы допущены не были, а избирательные участники на территории нашей страны так и не открылись. Из-за этого около трех миллионов украинцев не смогли проголосовать.

Также показательно, что националисты не получили широкой поддержки населения. Довольно "скромный результат" продемонстрировала и партия экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", - подытожили в МИД РФ.

Сайт kp.ru писал, что по итогам обработки свыше 76% бюллетеней на выборах в Раду лидирует партия действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721393" frameborder="0"></iframe> Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU