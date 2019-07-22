Медведчук: "Специально говорю на русском, чтобы поддержать людей"

СЕГОДНЯ 20:15 2019-07-22T20:15:22+03:00

Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявил, что не использует украинскую мову в знак протеста

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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что использует русский язык вместо украинского в знак протеста против принятия закона об исключительности мовы. Также таким образом он выражает поддержку жителям Донбасса и других регионов страны.

"Я могу свободно разговаривать на украинском языке. Но в знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей Юго-Востока. Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке. А в том, где мы живем, как мы живем и что нас ожидает завтра", - говорится в посте на странице пресс-службы политика в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что корреспондент "Комсомольской правды" Анастасия Матвеева посетила штаб "Оппозиционной платформы – За жизнь" в ночь подсчета голосов после выборов в Верховную Раду.

Лидеры партии Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович и там говорили на русском, даже несмотря на вступление в силу закон о языке, который разрешает выступать на публике исключительно на украинском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU