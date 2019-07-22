Лидеры украинской «Оппозиционной платформы»: Мы будем торпедировать издевательский закон "о языке"

«К НАМ – КОРОЛЕВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ»

…и до утра они не спали. Во всех штабах украинских партий в ночь подсчета голосов на выборах в Раду горел свет. В штаб партии Владимира Зеленского «Слуга народа», занявшей первое место, мне всеми правдами и неправдами пробиться не удалось. Там меня вежливо отправили в… онлайн. Мол, и трансляции на сайте будет для вас достаточно. А вот оппозиция оказалась куда более открытой. Прихожу в штаб «Оппозиционной платформы – За жизнь».

- Украинская правда? – уточняет девушка на регистрации.

- Нет, «Комсомольская».

Девушка на секунду входит в ступор.

- Ну, проходите!

- А почему охранник нам сказал, что вы - королева Великобритании? – спрашивает меня ее напарница.

- ???

- Но он так сказал! Пошутил, наверное, - будто сомневаясь, замечает другая девушка.

В штабе на меня действительно смотрели то ли как на королеву, то ли как на Штирлица в юбке.

Не знаю чем именно, но представители российской прессы, даже если помалкивают, сильно выделяются на фоне украинских коллег. Меня «раскусывали» на раз-два.

«В МОСКВУ ПОКА НЕ СОБИРАЕМСЯ. ТОЛЬКО ВЕРНУЛИСЬ»

Сразу бросилось в глаза: лидеры «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович с прессой говорили по-русски. И это несмотря на то, что на Украине перед выборами вступил в действие Закон «Про мову» (о языке), который разрешает выступать на публике только на украинском. Оппозиция этот закон считает антиконституционным и соблюдать явно не хочет.

- Закон «Про мову» был внесен бандой Порошенко перед концом президентского срока, чтобы еще больше расколоть страну, - говорит мне Рабинович. – Этот закон называется «издевательство над русскоязычным населением Украины». Там, например, написано, что мы можем издавать СМИ на украинском, крымско-татарском и языках народов Евросоюза. Вот только у нас половина страны говорит на русском, а на языках Евросоюза - не очень. Мы обязательно этот закон будем торпедировать, делать все, чтобы его убрать.

- Но ведь закон и об образовании (по нему в школах и в вузах преподают только на украинском) Конституционный суд не отменил, - уточняю я.

- Потому что это было при Порошенко. А сегодня, по крайней мере, половина команды Зеленского говорит на русском. «95 квартал» (группа юмористов, из которой вышел и новый президент Украины, - ред.) у них на русском выступает, ответил Рабинович «Комсомолке». - Зеленский обещал, что этот закон рассмотрит. Но пока тяжело говорить, что будет. Мы выбрали кота в мешке – партию с красивым названием «Слуга народа». Ни политической, ни экономической программы мы у нее не видели. Теперь посмотрим, куда эти «слуги» нас поведут, возможен с ними диалог или нет.

- А вы в Москву когда собираетесь еще?

- Да мы только вернулись. Нам пока здесь с делами разобраться надо.

Лидер «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

«ЕВРОПА – ЭТО КОГДА В ТВОЕМ ДОМЕ ТЕПЛО»

«Оппозиционная платформа» – единственная партия, которая будет представлять в Раде юго-восток Украины. В партии довольны, что она заняла второе место, но считают, что результат мог быть лучше. На выборах в Одессе, Харькове, Запорожье (это те регионы, где партию активно поддерживают) было много подтасовок.

- Медведчук, благодаря своим поездкам в Россию, освободил 488 человек, а у Зеленского – ноль освобожденных, - втолковывал журналистам Вадим Рабинович.

- Вы что, за прямые переговоры с местными в Донецке и Луганске?

- Нет, лучше с мальдивскими властями договариваться, на Сейшалах можно поговорить! - сострил Рабинович, намекая на вояж Порошенко на Мальдивы. – Если мы хотим установить мир с ЛНР и ДНР, то с кем мы должны разговаривать?! С Россией тоже надо разговаривать.

- А вы считаете Россию стороной конфликта? – подлавливали Рабиновича журналисты.

- Я считаю, что Россия имеет громадное влияние на власти ЛНР и ДНР.

- Зеленский говорит, что не нуждается в вашей помощи на переговорах по Донбассу, - обращаюсь я к Виктору Медведчуку.

- Чтобы помогать гражданам Украины вернуться домой, и восстанавливать мир, нам разрешение не требуется, - поясняет мне Медведчук. - Для выполнения Минских соглашений нам надо принять закон об амнистии, изменения в Конституцию об особом статусе этих территорий. Это вопросы парламента, мы будем добиваться этого. Иначе мира в Украине не будет.

- А что будет с переговорами по газу? – уточняю я.

- Мы по ценам договорились. Теперь задача власти продолжить эти переговоры и решить вопрос с транзитом газа с 1 января в 2020 года. Если действующая власть на это не пойдет, то народ должен дать ей оценку.

- Ваша партия – против большинства. А большинство ваших политиков хотят на Запад, - встревает в разговор кто-то из англоязычных журналистов.

- Но на Западе нам тарифы на газ не снижают! А на Востоке мы договорились о снижении на 25 процентов, - усмехнулся Медведчук.

- То есть в Европу вы не хотите?

- Европа – это когда в домах тепло. Я «за» Европу в наших домах. А то у нас самих ничего нет, а нас в какую-то Европу ведут, - пояснил журналистам Рабинович.

Утром после жаркой во всех смыслах ночи Киев сполоснуло дождем (поливалки тут редкость) и, казалось, смыло весь этот избирательный морок. Люди спокойно шли на работу. Результаты выборов мало кого удивили. Они полностью совпали с соцопросами. Но украинцы (за кого бы они не голосовали) очень надеются, что новые народные избранники хотя бы окажутся честнее предыдущих.

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