Сгоревший в Хабаровском крае палаточный лагерь работал без разрешения
Палаточный лагерь, сгоревший на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, был открыт без соответствующего разрешения, сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) губернатор региона Сергей Фургал.
«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», - заявил глава Хабаровского края.
Сергей Фургал добавил, что он распорядился проверить деятельность комиссии, которая проверяла работу базы отдыха «Холдоми» в Солнечном районе, и изъять все протоколы, передает ТАСС.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пожар в палаточном лагере вспыхнул в понедельник, 22 июля. В результате погибла девочка 2008 года рождения, еще четверо ребят пострадали, трое из них находятся в реанимации.
Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей. .
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU