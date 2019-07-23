2019-07-23T03:34:09+03:00
Происшествия

Сгоревший в Хабаровском крае палаточный лагерь работал без разрешения

По словам губернатора региона, местные власти даже не знали о его существовании
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детейИз 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детейФото: Предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

Палаточный лагерь, сгоревший на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, был открыт без соответствующего разрешения, сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) губернатор региона Сергей Фургал.

«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», - заявил глава Хабаровского края.

Сергей Фургал добавил, что он распорядился проверить деятельность комиссии, которая проверяла работу базы отдыха «Холдоми» в Солнечном районе, и изъять все протоколы, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пожар в палаточном лагере вспыхнул в понедельник, 22 июля. В результате погибла девочка 2008 года рождения, еще четверо ребят пострадали, трое из них находятся в реанимации.

Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей. .

Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп заявил, что США могли бы «выиграть войну» в Афганистане за неделю
Дачную амнистию могут продлить до 1 марта 2021 года
Трамп объявил, что договорился c конгрессом по бюджету и госдолгу
В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Трамп похвалил Си Цзиньпина за ответственный подход к протестам в Гонконге
Facebook выплатит $5 млрд за нарушения, допущенные при обработке личных данных пользователей
В Сети появилось видео пожара в палаточном городке в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае погиб ребенок
Николай Королев освобожден от должности замглавы Ростуризма
Трамп заявил о готовности США возобновить переговоры с КНДР
Путин ввел мораторий на меры господдержки нефтяных месторождений
Трамп признался, что все меньше хочет заключать сделку с Ираном
Российские рапиристки стали чемпионками мира по фехтованию
Турчинов обвинил украинцев в желании стать "рабами"
Помпео назвал Иран "реальной угрозой" для всего мира
Госдума не будет рассматривать поправки об изъятии земель с аварийным жильем
Медведчук: "Специально говорю на русском, чтобы поддержать людей"