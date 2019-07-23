Сгоревший в Хабаровском крае палаточный лагерь работал без разрешения

СЕГОДНЯ 03:27 2019-07-23T03:34:09+03:00

Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей Фото: Предоставлено очевидцем

По словам губернатора региона, местные власти даже не знали о его существовании

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Палаточный лагерь, сгоревший на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, был открыт без соответствующего разрешения, сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) губернатор региона Сергей Фургал.

«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», - заявил глава Хабаровского края.

Сергей Фургал добавил, что он распорядился проверить деятельность комиссии, которая проверяла работу базы отдыха «Холдоми» в Солнечном районе, и изъять все протоколы, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пожар в палаточном лагере вспыхнул в понедельник, 22 июля. В результате погибла девочка 2008 года рождения, еще четверо ребят пострадали, трое из них находятся в реанимации.

Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей. .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/721732" frameborder="0"></iframe> Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU