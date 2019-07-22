При пожаре в палаточном городке Хабаровского края погиб ребенок

СЕГОДНЯ 22:48 2019-07-22T23:01:12+03:00

Еще трое детей пострадали и находятся в реанимации

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Пожар в палаточном городке горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края унес жизнь одного ребенка, еще трое детей пострадали и сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

В момент возникновения пожара на месте инцидента находились 189 детей. Из 26 палаток сгорели 20. Юных постояльцев временно разместили в домиках для отдыхающих, которых насчитывается свыше 450 на территории всего горнолыжного комплекса.

По словам представителя МЧС, пожар в "Холдоми" к настоящему моменту локализован. В тушении возгорания принимают участие восемь человек и четыре единицы техники, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU