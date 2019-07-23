Появился список пострадавших при пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае
Названы имена погибшей девочки и детей, пострадавших при пожаре в палаточном городке горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае.
По данным источников «Комсомольской правды» в экстренных службах, погибла Валова Софья Дмитриевна 2008 года рождения. В больницу Солнечного района доставлены три девочки и мальчик.
Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детейФото: Предоставлено очевидцами
При пожаре пострадали:
Дьячкова Ирина Васильевна 26.07.2008 г. рожд. (в удовлетворительном состоянии);
В реанимации:
Стрыкина Вероника Кириловна 26.09.2006 г. рожд.;
Безрукова Елизавета Андреевна 29.04.2007 г. рожд.;
Мартыненко Алексей Иванович 12.04.2008 г. рожд.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пожар палаточном городке горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края вспыхнул в понедельник, 22 июля. Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей. Ребят временно разместили в домиках для отдыхающих на территории всего горнолыжного комплекса.
Причины и все обстоятельства произошедшего выясняютсяФото: Предоставлено очевидцами
Сейчас пожар в «Холдоми» потушен, его причины и все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте трагедии, кроме пожарных и спасателей, работают сотрудники полиции. Начато расследование.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU