Появился список пострадавших при пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае

Названы имена погибшей девочки и детей, пострадавших при пожаре в палаточном городке горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае.

По данным источников «Комсомольской правды» в экстренных службах, погибла Валова Софья Дмитриевна 2008 года рождения. В больницу Солнечного района доставлены три девочки и мальчик.

Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детейФото: Предоставлено очевидцами

При пожаре пострадали:

Дьячкова Ирина Васильевна 26.07.2008 г. рожд. (в удовлетворительном состоянии);

В реанимации:

Стрыкина Вероника Кириловна 26.09.2006 г. рожд.;

Безрукова Елизавета Андреевна 29.04.2007 г. рожд.;

Мартыненко Алексей Иванович 12.04.2008 г. рожд.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пожар палаточном городке горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края вспыхнул в понедельник, 22 июля. Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей. Ребят временно разместили в домиках для отдыхающих на территории всего горнолыжного комплекса.

Причины и все обстоятельства произошедшего выясняютсяФото: Предоставлено очевидцами

Сейчас пожар в «Холдоми» потушен, его причины и все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте трагедии, кроме пожарных и спасателей, работают сотрудники полиции. Начато расследование.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».