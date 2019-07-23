Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде Дэвид Хедисон

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-23T15:23:47+03:00

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В США на 93-м году жизни скончался актер Дэвид Хедисон. Артист ушел из жизни еще 18 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Трагическую новость сообщило издание Variety со ссылкой на семью артиста. О причине смерти Хедисона близкие не распространяются. Известно лишь то, что последние минуты жизни он провел в окружении дочерей.

Небывалую популярность Дэвиду Хедисону принесла бондиана - серия фильмов о Джеймсе Бонде. Он дважды сыграл роль оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах «Живи и дай умереть» (1973 год) и «Лицензия на убийство» (1989 год). Хедисон стал первым актером в истории бондианы, который исполнил роль Феликса Лейтера больше, чем в одном фильме. После него этот успех повторил только Джеффри Райт в 2006 и 2008 годах.

Однако кинематографическая карьера Дэвида Хедисона не ограничивается только бондианой. Он также известен по ролям в фильмах «Затерянный мир», «Муха» и «Лицо без маски». Ранее сайт Kp.ru писал о новом фильме про Джеймса Бонда, который выйдет на экраны 14 февраля 2020 года. Съемки картины начались в марте этого года, а режиссером фильма стал Кэри Фукунаги. Кроме того уже известен актерский состав "Бонда 25". Роль "агента 007" уже в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг, а его антагониста в этот раз сыграет Рами Малек.

ИСТОЧНИК KP.RU