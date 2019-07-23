В США запретили удаление когтей у кошек

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-23T16:02:18+03:00

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В США в штате Нью-Йорк запретили удаление когтей у кошек. Новый закон принят после долгого продвижения зоозащитниками.

«Удаление когтей — жестокая и болезненная процедура, которая может вызвать физические и поведенческие проблемы у беспомощных животных. Сегодня этому будет положен конец. Запретив эту устаревшую практику, мы гарантируем, что животные больше не будут подвергаться этим бесчеловечным и ненужным процедурам», — прокомментировал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Во время удаления когтей на самом деле происходит ампутация всех крайних фаланг у животного, это приводит к многочисленным осложнениям. Кроме того, из-за перераспределения нагрузки на позвоночник развиваются заболевания спины и суставов.

Многие ветеринары также отмечают изменение поведения у животных после операции, сообщает Свободная пресса. Владельцы кошек, делающие операцию под предлогом безопасности себя или детей в итоге получают животное, лишенное средств самообороны и от того гораздо более пугливое и агрессивное. В отсутствие когтей, такая кошка готова пустить в ход клыки при малейшей угрозе.

В Германии и Швейцарии ампутация когтей у кошек была запрещена законом ранее, а во многих других европейских странах она не используется в рамках Европейской конвенции по защите домашних животных. В России операция разрешена, но большинство ветеринаров категорически отказываются от ее проведения по причине негуманности.

ИСТОЧНИК KP.RU