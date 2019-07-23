2019-07-23T16:56:16+03:00
Происшествия

Пять человек погибли в результате схода оползня в Турции

В провинции Дюздже разрушено более 100 домов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поисково-спасательная операция продолжаетсяПоисково-спасательная операция продолжаетсяФото: ТАСС
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Не менее пяти человек стали жертвами схода оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции. В числе погибших - девятилетний ребенок.

Все началось с того, что на протяжении нескольких дней - с 16 по 17 июля - в регионе шли сильные ливни. Водные потоки спровоцировали смещение горных масс, что, в свою очередь, привело к разрушению более 100 домов и других строений.

Согласно данным местных властей, погибли свыше 160 тысяч домашний и сельскохозяйственных животных. В провинции продолжается поисково-спасательная операция, участие в которой принимают около 200 человек и вертолеты, передает Anadolu.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года крупный оползень сошел также в турецком Стамбуле. В результате был разрушен четырехэтажный жилой дом. Жителей успели вовремя эвакуировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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