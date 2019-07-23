Два человека погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-23T17:17:18+03:00

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Вездеход с геологами упал в ущелье в Камчатском крае. Погибли два человека, еще трое получили переломы различной степени тяжести. Такую информацию предоставили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям России.

"При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100-140 метров", - сообщил представитель ведомства.

Согласно его данным, на место инцидента уже выехала группа спасателей из Петропавловска-Камчатского со специальными оборудованием, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в начале 2019 года трое российских военных погибли и еще двое получили травмы в похожих условиях. Бронетранспортер с солдатами опрокинулся и упал в ущелье во время перегона техники с полигона Цабал в Абхазии в место постоянной дислокации. ЧП произошло на сложном участке горной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU