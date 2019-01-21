2019-01-21T12:23:22+03:00
Происшествия

Трое военных российской базы в Абхазии погибли при опрокидывании БТР

Также сообщается о двух пострадавших в результате инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На территории российской военной базы в Абхазии погибли три человека, еще двое пострадали. Причиной стало опрокидывание бронетранспортера. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Известно, что инцидент произошел еще в пятницу, 18 января. БТР-80 следовал с территории горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации, будучи частью колонны боевой техники, однако на одном из сложных участков дороги машина опрокинулась и упала в ущелье.

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8, оснащенными медицинскими модулями на борту. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение военного округа.

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