Трое военных российской базы в Абхазии погибли при опрокидывании БТР
На территории российской военной базы в Абхазии погибли три человека, еще двое пострадали. Причиной стало опрокидывание бронетранспортера. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Известно, что инцидент произошел еще в пятницу, 18 января. БТР-80 следовал с территории горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации, будучи частью колонны боевой техники, однако на одном из сложных участков дороги машина опрокинулась и упала в ущелье.
"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8, оснащенными медицинскими модулями на борту. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение военного округа.