2019-07-23T17:13:20+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали проект об идентификации пользователей к e-mail

Депутат Государственной Думы усомнился в эффективности закона
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме прокомментировали проект об идентификации пользователей к e-mailВ Госдуме прокомментировали проект об идентификации пользователей к e-mailФото: REUTERS
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В Государственной думе РФ прокомментировали законопроект, в котором говорится о том, что пользоваться электронной почтой смогут только идентифицированные пользователи.

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что сложно понять, насколько этот проект позволит уменьшить количество ложных сообщений о террористических актах. «Всё-таки основное количество спама идёт с зарубежных серверов и с использованием сервисов электронной почты тех компаний, которые находятся за территорией России», — пояснил политик в беседе с RT.

Свинцов предложил внимательно изучить пояснительную записку к документу. По словам депутата, именно дополнительное регулирование приведёт к усложнению и возможным потерям почтовых сервисов.

Во вторник, 23 июля, сенаторы внесли в Госдуму законопроект, о доступе к e-mail только с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации. По словам инициаторов, так власти смогут снизить число ложных сообщений о террористических угрозах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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