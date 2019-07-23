2019-07-23T13:17:24+03:00
Общество

В России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователям

Таким образом власти хотят снизить число ложных сообщений о террористических угрозах
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователямВ России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователямФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 23 июля сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором говорится о том, что пользоваться электронной почтой смогут только идентифицированные пользователи. Власти полагают, что это позволит уменьшить количество ложных сообщений о террористических актах, так как делать это анонимно больше не получится.

- Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи, - написано в пояснительной записке к законопроекту.

При этом, владельцы сервисов e-mail должны ограничивать действия пользователей по требованию представителей власти и закона, но только в отношении тех, кто распространяет противоправную информацию. Эти письма также нужно будет передавать по требованию. Для того, чтобы реализовать законопроект, не потребуется дополнительное финансирование из бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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