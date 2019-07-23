СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-23T17:28:59+03:00

Около 40 человек пострадали из-за природных пожаров в Португалии Фото: REUTERS

Лиссабон обратился за помощью к соседней Испании

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В среду, 23 июля, в результате природных пожаров в Португалии пострадали по меньшей мере 39 человек.

Власти Португалии не могут справить со стихией. Лиссабон запросил помощи в тушении пожаров у соседней Испании,

«Португалия обратилась за помощью к Испании в рамках двустороннего протокола о техническом сотрудничестве и оказании помощи», - сообщается коммюнике правительства Португалии.

Пожар начался в субботу, 20 июля, в муниципалитете Вила-ди-Рей, а затем перекинулся на территорию соседнего муниципалитета Масан, охватив площадь в 8,5 тысячи гектаров.

Местное издание Expresso сообщает, что в операции по спасению участвует тысяча человек. Представитель службы гражданской обороны заявил, что пожарные смогли на 90% взять пожар под контроль.

Напомним, в прошлом году сильные лесные пожары охватили соседнею Испанию. С территории автономного сообщества Валенсия было эвакуировано более 3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU