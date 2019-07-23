В России опровергли слова Помпео о том, что Москва нарушает договоры

СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-23T17:37:26+03:00

Госсекретарь США заявил, что в Белом доме якобы "упрашивали" Кремль соблюдать все пункты соглашений

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Соединенные Штаты неоднократно "упрашивали" Россию "прекратить нарушать" договоры. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео. Он не стал уточнять, о каких соглашениях идет речь, но, вероятнее всего, имел ввиду Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Сайт kp.ru писал, что Вашингтон и раньше бездоказательно обвинял Москву в несоблюдении положений, несмотря на опровергавшие это факты и специально проведенный брифинг.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Россия всегда в полном объеме выполняла свои обязательства, а слова Помпео об "упрашивании" не соответствуют действительности.

"Наши двери, как говорится, были открыты до упора", - сказал он в интервью телеканалу RT.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поддержал слова депутата и назвал высказывание американского госсекретаря "очередным странным заявлением".

"Если они кого-то и должны упрашивать, то руководство собственной страны, этих военных "ястребов", которые заинтересованы в гонке вооружений и в этом направлении успешно работают", - сказал сенатор.

ИСТОЧНИК KP.RU