Разведка США утверждает, что Россия на брифинге по ДРСМД показала не ту ракету

СЕГОДНЯ 07:54 2019-02-19T07:54:40+03:00

По мнению ЦРУ, продемонстрированные в Москве оборудование и документация якобы не имеют никакого отношения к 9М729

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Разведка США прокомментировала совместный брифинг МИД и Минобороны РФ, на котором была представлена ракета 9М729, «нарушающая», по мнению Вашингтона, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В частности, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальное агентство геопространственной разведки (НАГР) США проанализировали всю имеющуюся у них информацию и пришли к выводу, что Россия 23 января якобы показала совсем другую ракету. Более того, по их данным, продемонстрированные в Москве самоходная пусковая установка, транспортно-пусковой контейнер и сопутствующая документация «не относятся к 9М729», пишет портал The Daily Beast.

В частности, американские разведчики уверены, что контейнер для настоящей 9М729 должен быть больше того, что был показан на брифинге, на котором представители Вашингтона даже не присутствовали.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Поводом стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. В частности, претензии Вашингтона вызвала крылатая ракета 9М729. Между тем российская сторона неоднократно опровергала обвинения Соединенных Штатов и заверяла, что 9М729 никогда не испытывалась на запрещенную дальность.

Более того, 23 января Минобороны РФ даже показало иностранным военным атташе и представителям СМИ «ракету преткновения»: тогда на спецбрифинге военные и дипломаты наглядно продемонстрировали, что Россия не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU