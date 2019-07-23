Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

СЕГОДНЯ 21:54 2019-07-23T21:54:53+03:00

Его кандидатуру предложил сам президент страны Дональд Трамп

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Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны. Соответствующее решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента во вторник, 23 июля.

"За" Эспера проголосовали 90 сенаторов, против высказались лишь восемь человек. Заседание транслировал телеканал C-SPAN. В ближайшее время нового главу Пентагона приведут к присяге.

Сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп назначил Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны 18 июня 2019 года, а в середине июля предложил Сенату утвердить его кандидатуру на постоянную должность.

Предыдущий глава ведомства Патрик Шанахан ушел в отставку в конце июня по собственному желанию, сделав выбор "в пользу семьи".

ИСТОЧНИК KP.RU