Трамп выдвинул Марка Эспера на должность главы Пентагона

СЕГОДНЯ 00:21 2019-07-16T00:21:02+03:00

После одобрения кандидатуры Сенатом, и.о. министра обороны США будет занимать эту должность на постоянной основе

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Президент США Дональд Трамп предложил Сенату одобрить кандидатуру исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

В заявлении говорится, что уведомление о выдвижении направлено в верхнюю палату Конгресса США.

Напомним, как писал сайт "КП", Трамп назначил Эспера новым исполняющим обязанности главы Пентагона 18 июня 2019 года. До него эту должность занимал Патрик Шанахан, который ранее был замминистра обороны, а до того - старшим вице-президентом компании Boeing. Однако Шанахан не так давно решил не продолжать механизм утверждения в сенате. По словам Трампа, Шанахан сделал выбор в пользу семьи.

Напомним, что теперь Эспер должен покинуть свой пост и.о. главы Пентагона на время рассмотрения его кандидатуры в Сенате. Министерство обороны США временно возглавит министр ВМС Ричард Спенсер. Эспер же на время станет "исключительно министром Армии".

ИСТОЧНИК KP.RU