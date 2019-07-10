2019-07-10T03:28:53+03:00
Политика

Пентагон временно возглавит министр ВМС Ричард Спенсер

Марк Эспер оставит пост и.о. министра обороны до утверждения его кандидатуры Сенатом
Юлия ДИВЕЕВА
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Сенат США должен будет утвердить главу ПентагонаСенат США должен будет утвердить главу ПентагонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство обороны США временно возглавит министр ВМС Ричард Спенсер. Об этом сообщил начальник штаба Минобороны Эрик Чунинг.

Он пояснил, что исполняющийу обязанности главы Пентагона Марк Эспер должен будет покинуть свой пост, как только его кандидатура будет официально выдвинута на утверждение Сенатом. На время Эспер станет "исключительно министром Армии".

"В течение последних двух недель мы проводили время с министром Спенсером, чтобы подготовить его к исполнению обязанностей и.о.министра обороны, что связано с рядом оперативных брифингов из Объединенного штаба", - сказал Чунинг.

Он не стал уточнять, когда произойдет официальное назначение Эспера, но отметил, что оно ожидается в ближайшее время. Начальник штаба подчеркнул, что утверждение кандидатуры Эспера Сенатом "займет столько времени, сколько потребуется", передает Интерфакс.

Поэтому мы подготовили министра Спенсера, чтобы он мог оставаться в этой роли, пока у нас не будет подтвержденного министра обороны", - сказал Чунинг.

Как писал сайт kp.ru, Трамп назначил Марка Эспера новым исполняющим обязанности главы Пентагона в середине июня. До этого, с января 2019 года, эту должность занимал Патрик Шанахан. Но недавно он взял самоотвод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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