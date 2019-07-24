Лавров прибыл на Кубу с официальным визитом

СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-24T06:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром в среду, 24 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу. Самолет российской делегации приземлился в аэропорту Гаваны в 21:40 вторника по местному времени (04:40 мск).

В воздушной гавани столицы Острова Свободы гостей из Москвы встречали директор департамента двусторонних отношений МИД Кубы Эмилио Лосада Гарсиа и российский посол в Гаване Андрей Гуськов.

ИСТОЧНИК KP.RU