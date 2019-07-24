Лавров прибыл на Кубу с официальным визитом
Самолет российской делегации приземлился в аэропорту Гаваны
Министр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ранним утром в среду, 24 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу. Самолет российской делегации приземлился в аэропорту Гаваны в 21:40 вторника по местному времени (04:40 мск).
В воздушной гавани столицы Острова Свободы гостей из Москвы встречали директор департамента двусторонних отношений МИД Кубы Эмилио Лосада Гарсиа и российский посол в Гаване Андрей Гуськов.
ИСТОЧНИК KP.RU