Глава МИД Кубы: «Болтон – патологический лжец, он дезинформирует Трампа»
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона «патологическим лжецом».
Так он прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа, пригрозившего Гаване «полным эмбарго» и санкциями «самого высокого уровня», если власти Острова Свободы не выведут из Венесуэлы своих военных.
«Советник по нацбезопасности Джон Болтон – патологический лжец, он дезинформирует Трампа. В Венесуэле нет кубинских военных. Кубинцы не принимают участия там в военных операциях и в операциях по обеспечению безопасности», - написал Бруно Родригес на своей странице в Twitter.
Глава внешнеполитического ведомства Кубы подчеркнул, что Гавана направляла в Боливарианскую республику только медиков и сотрудников гуманитарной миссии. Бруно Родригес добавил, что он «категорически» осуждает угрозы Трампа тотальной блокады Кубы.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 апреля объявивший себя в январе «временным президентом» Боливарианской республики Хуан Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода» по свержению законно избранного президента Николаса Мадуро.
Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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