Глава МИД Кубы: «Болтон – патологический лжец, он дезинформирует Трампа»

СЕГОДНЯ 03:30 2019-05-01T03:44:49+03:00

Бруно Родригес сообщил, что в Венесуэле нет кубинских военных, только медики и сотрудники гуманитарной миссии

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Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона «патологическим лжецом».

Так он прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа, пригрозившего Гаване «полным эмбарго» и санкциями «самого высокого уровня», если власти Острова Свободы не выведут из Венесуэлы своих военных.

«Советник по нацбезопасности Джон Болтон – патологический лжец, он дезинформирует Трампа. В Венесуэле нет кубинских военных. Кубинцы не принимают участия там в военных операциях и в операциях по обеспечению безопасности», - написал Бруно Родригес на своей странице в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Кубы подчеркнул, что Гавана направляла в Боливарианскую республику только медиков и сотрудников гуманитарной миссии. Бруно Родригес добавил, что он «категорически» осуждает угрозы Трампа тотальной блокады Кубы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 апреля объявивший себя в январе «временным президентом» Боливарианской республики Хуан Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода» по свержению законно избранного президента Николаса Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти.

ИСТОЧНИК KP.RU