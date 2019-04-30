2019-04-30T15:58:53+03:00
В мире

Венесуэла: Гуаидо вместе с военными освободил видного оппозиционера

Председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо встретился со своим "учителем" - Леопольдо Лопесом
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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Получится ли у Гуаидо и его соратников захватить власть, покажет сегодняшний день, но в любом случае последствия нынешнего дня аукнутся всем венесуэльцам уже скороПолучится ли у Гуаидо и его соратников захватить власть, покажет сегодняшний день, но в любом случае последствия нынешнего дня аукнутся всем венесуэльцам уже скороФото: REUTERS
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Пока ничего не ясно. В сети появилось видео, на котором председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо стоит вместе со своим "учителем" - Леопольдо Лопесом, одним из самых ярких антиправительственных лидеров из партии "Народная воля", который в 2015 году был приговорен к тюремному заключения, а с 2017 года помещен под домашний арест. Вокруг Гуаидо находятся военные, которые якобы перешли на его сторону.

Хуан Гуаидо позирует с освобожденным из тюрьмы Леопольдо Лопесом.

Пока невозможно понять, правда это или постановка, направленная на то, чтобы "разжечь" население перед протестами 1 мая. Но факт остается фактом - противники чавистов давно добивались освобождения Лопеса, и его появление на свободе и без наручников - ярким символический жест. Еще более символично, что оппозиционеры стоят в окружении военных рядом с главным штабом ВВС на базе "Карлота", а ведь сам Гуаидо называл привлечению на свою сторону силовых структур одной из центральных задач своей операции "Свобода" по свержению Николаса Мадуро. То, что это настоящие военные, косвенно подтвердил и министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, который заявил, что "мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей".

Пока и сторонники Мадуро и их противники мобилизуют народ через соцсети. По Каракасу проносятся бибикающие машины, из которых доносятся крики "Свобода!". В "Твиттере" пишут о выстрелах рядом с "Карлотой". Получится ли у Гуаидо и его соратников захватить власть, покажет сегодняшний день, но в любом случае последствия нынешнего дня аукнутся всем венесуэльцам уже скоро.

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В то время как все прогрессивное человечество будет 1 мая отмечать праздник весны и труда, венесуэльцы традиционно пойдут на улицы, требуя лучшей жизни. Однако "первомай" станет не обычной акцией протеста, а, как заявил лидер оппозиции Хуан Гуаидо, прославится как "самый многочисленный марш в истории страны". И итогом его должен стать захват власти сторонниками самого Гуаидо (подробности)

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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