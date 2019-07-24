Специалисты установили, что импортная водка крепче российской

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-24T07:58:08+03:00

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Исследования специалистов из Казанского национального исследовательского технологического университета показали, что импортная водка крепче российской. В частности, установлено, что средняя крепость импортной водки - 40,04% оборотов, а российской - 39,9% оборотов.

Кроме того, в ходе исследования также выяснилось, что содержание сивушных масел, то есть побочных продуктов спиртового брожения, которые придают водке неприятный запах и вкус, в импортной водке выше, чем в российской (0,4-6,0 миллиграмма на кубический дециметр против 0,2-0,4 миллиграмма).

Также эксперты установили, что импортная водка оказалась хуже российской по содержанию токсической примеси (ацетальдегида) и метанола. Однако все показатели были в пределах допустимых значений, пишет RT.

Специалисты в ходе анализа изучили пробы десяти импортных образцов водки (в том числе из Армении, Финляндии и Белоруссии) и столько же образцов водки российского производства. В целом, все изученные образцы соответствуют требованиям стандарта, фальсификатов не выявлено.

Роспотребнадзор, как ранее писал сайт kp.ru, опубликовал рекомендации по выбору и употреблению безопасных и качественных спиртных напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU