Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем рождения

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-24T12:53:38+03:00

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-узбекских переговоров в государственной резиденции "Куксарой". ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

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Президент России Владимир Путин поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с Днем рождения, отметив его вклад в укрепление отношений Москвы и Ташкента. Текст поздравительной телеграммы российского лидера опубликован на сайте Кремля.

«Трудно переоценить ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», - говориться в тексте телеграммы, в которой также отмечено высокое уважение Шавката Мирзиёева среди соотечественников и за рубежом, как опытного и дальновидного государственного деятеля, многое делающего для экономического и социального развития Узбекистана.

Путин также выразил надежду на продолжение диалога двух.

Президента Узбекистана поздравил и лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и пожелал процветания узбекскому народу.

Напомним, что 21 июля политолог Аслан Рубаев сообщил о смерти Бердымухамедова. Позже эту информацию опровергли в посольстве республики Туркменистан в Москве, назвав сообщение «абсолютной ложью».

ИСТОЧНИК KP.RU