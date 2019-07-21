2019-07-21T18:25:26+03:00
В мире

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента

В дипведомстве эти новости назвали "абсолютной ложью"
Григорий ЛЕОРДА
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Гурбангулы Бердымухамедов.Гурбангулы Бердымухамедов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство республики Туркменистан в Москве опровергло сообщения о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Он занимает эту должность с 2007 года.

"Это абсолютная ложь", - сказал ТАСС представитель дипломатического ведомства.

Слух днем 21 июля запустил один из интернет-пабликов, специализирующийся на освещении событий на Востоке. Второй источник - представитель одного из мониторинговых центров, чья специализация — евро-азиатские проблемы.

Корреспонденты "КП" проверяли поступившую информацию. Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал о том, что из этой страны оперативно получить какую-то информацию сложно. Он предположил, что мог быть запущен фейк.

"То есть надо подождать. По бывшему президенту соседней республики, Исламу Каримову, тоже запускалось нечто похожее", - сказал Багдасаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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