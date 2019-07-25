2019-07-25T06:55:11+03:00
Политика

Американский ракетный крейсер прошел через Тайваньский пролив

ВМС США обосновывают свои действия «приверженностью свободной и открытой» навигации в регионе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ракетный крейсер ВМС США Antietam REUTERS.jpgРакетный крейсер ВМС США Antietam REUTERS.jpgФото: REUTERS
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В ночь на четверг, 25 июля, стало известно, что накануне через Тайваньский пролив прошел американский ракетный крейсер Antietam.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Седьмого флота ВМС США, который заявил, что появление военного корабля Соединенных Штатов должно продемонстрировать «приверженность» американцев «свободной и открытой» навигации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Между тем, как отмечает издание, американский крейсер появился в стратегически важном на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Подобные действия американских Военно-морских сил и в лучшие времена вызывали недовольство Китая, а в нынешней ситуации такой шаг может спровоцировать серьёзный международный скандал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в мае через Тайваньский пролив прошли два корабля США – ракетный эсминец Preble и танкер Walter S. Diehl, тогда тоже заявлялось о «приверженности свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».Китайские власти, чья принципиальная позиция по «тайваньскому вопросу» Вашингтону хорошо известна, назвали этот шаг «провокационным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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