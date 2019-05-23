Эсминцы ВМС США вновь прошли через Тайваньский пролив

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-23T13:02:41+03:00

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Ракетные эсминцы военно-морских сил США вновь прошли через Тайваньский пролив. Об этом сообщил представитель Седьмого флота американских ВМС Клэй Досс.

Речь идет об эсминце Preble и танкере Walter S. Diehl. Состоявшийся в четверг, 23 мая, морской проход демонстрирует "приверженность США "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", передает агентство Reuters

Стоит отметить, что военные корабли США с начала 2019 года уже несколько раз совершали подобные маневры. Так, феврале этим же путем прошли эсминец Stethem и артиллерийское судно Cesar Chavez, в марте - Curtis Wilbur и быстроходный патрульный катер Bertholf, а в апреле - корабли William P. Lawrence и Stethem.

Сайт kp.ru писал о том, что Китай неоднократно высказывал недовольство такими действиями американцев и называл их провокационными.

ИСТОЧНИК KP.RU