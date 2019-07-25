Соловьёв считает, что Зеленский обиделся на Путина

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-25T07:41:19+03:00

По мнению телеведущего, после того, как президент России поздравил Джонсона с новой должностью, лидеру Незалежной «стало ещё обиднее»

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Журналист и популярный телеведущий Владимир Соловьёв считает, что после того, как президент России Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с вступлением в должность, лидеру соседней Украины Владимиру Зеленскому «стало ещё обиднее».

«Зеленскому стало ещё обиднее», - написал Соловьёв на своей странице в Twitter, процитировав новость о поздравлении главы российского государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, 24 июля бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства официально возглавил британское правительство, в связи с чем Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму.

А Владимира Зеленского в мае поздравлять с победой в президентских выборах на Украине поздравлять не стал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин будет поздравлять новоизбранного главу Незалежной не с инаугурацией, а с первыми успехами в урегулировании внутреннего конфликта на юго-востоке страны и в нормализации российско-украинских отношений.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722132" frameborder="0"></iframe> Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!

ИСТОЧНИК KP.RU