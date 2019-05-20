Кремль: Путин поздравит Зеленского не с инаугурацией, а с успехами в урегулировании в Донбассе
Президент России Владимир Путин будет поздравлять новоизбранного главу Украины не с инаугурацией, а с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины и с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что первые успехи в восстановлении отношений России и Украины «будут очевидны, если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом».
Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.
Как ранее писал сайт kp.ru, Зеленский вступил в должность украинского президента утром в понедельник, 20 мая. В рамках своей речи на церемонии инаугурации новоизбранный украинский президент обратился к жителям Донбасса на русском языке.
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU