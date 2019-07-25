2019-07-25T13:31:18+03:00
В мире

Умер Бежи Каид ас-Себси – президент Туниса

Бежи Каид ас-Себси умер на 92-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Умер Бежи Каид ас-Себси – президент ТунисаУмер Бежи Каид ас-Себси – президент ТунисаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 25 июля умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси. Он скончался на 92-м году жизни.

Бежи Каид ас-Себси - государственный и политический деятель, адвокат, который в разные годы занимал различные министерские, дипломатические и иные государственные должности. Он был премьер-министром Тунисской Республики с 27 февраля по 24 декабря 2011 года, а пост президент Туниса занимал с 31 декабря 2014 года.

Напомним, 27 июня, президент Туниса был экстренно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Его состояние оценивали как стабильно критическое. Тогда премьер-министр республики Юсеф Шахед написал на странице в Facebook, что тунисцы могут быть уверены в том, что президент республики получает всю необходимую помощь и призвал прекратить распространять слухи о том, что ас-Себси умер

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство поддержало предложение сохранить льготы женщинам на селе
СБУ задержала российский танкер в Керченском проливе
Южная Корея призвала КНДР прекратить наращивание напряженности
По делу о пожаре в «Холдоми» арестовали сотрудника МЧС
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
На Каховской линии столичного метро заменят пути
В честь 75-летия освобождения городов Европы в Москве будут запущены салюты
В Ленинградской области запускают инновационные очистные сооружения
Больше всего на смартфоны тратят Дальний Восток и Кавказ
В Германии побит новый температурный рекорд
Реставраторы опасаются обрушения собора Парижской Богоматери из-за аномальной жары
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем с ума» секретном мини-шаттле
Россияне набрали кредитов наличными на 2,2 триллиона рублей
Идею о бесплатном высшем образовании в приграничных регионах положительно оценили в Госдуме
Директора лагеря «Холдоми» арестовали на два месяца после пожара, в котором погибли дети
Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на на военно-морской парад в Петербурге
В начале августа в Москву вернется летняя погода
Российская бегунья Екатерина Кархина погибла в крушении вертолета в Италии
В Шереметьево трапом повредили самолет
NASA рассказало о предстоящем выходе в открытый космос
Самолет Миг-29 Азербайджанского ВВС потерпел крушение
Ретейлеры пригрозили бойкотом системы быстрых платежей
Психологи рассказали о пользе работы летом
Большинству россиян не хватает денег до зарплаты
В Госдуме предложили сделать высшее образование в пограничных регионах бесплатным
На Украине вспомнили о «независимом Крыме»
Соловьёв считает, что Зеленский обиделся на Путина