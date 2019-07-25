Умер Бежи Каид ас-Себси – президент Туниса

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-25T13:31:18+03:00

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В четверг, 25 июля умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси. Он скончался на 92-м году жизни.

Бежи Каид ас-Себси - государственный и политический деятель, адвокат, который в разные годы занимал различные министерские, дипломатические и иные государственные должности. Он был премьер-министром Тунисской Республики с 27 февраля по 24 декабря 2011 года, а пост президент Туниса занимал с 31 декабря 2014 года.

Напомним, 27 июня, президент Туниса был экстренно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Его состояние оценивали как стабильно критическое. Тогда премьер-министр республики Юсеф Шахед написал на странице в Facebook, что тунисцы могут быть уверены в том, что президент республики получает всю необходимую помощь и призвал прекратить распространять слухи о том, что ас-Себси умер

ИСТОЧНИК KP.RU