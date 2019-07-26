В США объяснили выступление Трампа на фоне двуглавого орла

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-26T10:53:22+03:00

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Президент Америки Дональд Трамп на одном из мероприятий выступал на фоне печати с двуглавым орлом, в когтях у которого были не стрелы, а набор клюшек для гольфа в одной лапе и пачка денег в другой. Организатор выступления главы белого дома объяснил, как такое произошло.

Представитель некоммерческой организации Turning Point пояснил, что сотрудник перепутал печати, поскольку искал необходимое изображение в последний момент. При этом, в организации назвали ошибку «неприемлемой». Виновного уже нашли. В компании он больше не работает.

- Я не думаю, что это было злым умыслом, но тем не менее, - сказал представитель организации.

Сотрудник торопился и нашел картинку в интернете. Загрузил ее, даже не убедившись в оригинальности. В итоге двуглавый орел по меньше мере 80 секунд висел за спиной Трампа.

Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом.

ИСТОЧНИК KP.RU