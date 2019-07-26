2019-07-26T16:43:23+03:00
Общество

Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ

В пользу принятия документа ранее выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги за услуги ЖКХПутин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги за услуги ЖКХФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В пятницу, 26 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг жилищно-коммунальных хозяйств.

Документ исключает возможность уступки права взыскания просроченных долгов ЖКХ. Исключением является передача задолженности профессиональным участникам рынка, таким как управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы.

Закон также вводит запрет на перераспределение долга между другими собственниками дома. Запрещается и передача коллекторам не только права взыскания, но и в целом договора сецессии по долгам.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 16 июля, законопроект был принят Госдумой в третьем чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что граждане обращаются к депутатам с просьбой принять соответствующие меры, поскольку коллекторы часто приходят к ним с угрозами вплоть до применения физической силы за неуплату долгов по ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушков: Эрдоган правильно ответил на угрозу санкций США
«Нафтогаз" Украины отреагировал на новости о краткосрочном соглашении на транзит газа
Лавров предупредил об опасности вывода в космос американских ПРО
Румыния заблокировала доставку российских вооружений в Сербию
Совфед одобрил закон о пособиях на детей до трех лет
В Бразилии неизвестные в полицейской форме украли 750 килограмм золота
Политолог объяснил почему Путина хотят пригласить на 75-летие освобождения Освенцима
МИД РФ предупредил россиян об опасности аномальной жары в Европе
Посольство США в России сообщило, что виза для теннисистки Кузнецовой готова
Зеленский и Волкер в ходе встречи выразили надежду на постоянное перемирие в Донбассе
В Подмосковье арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке
В Индонезии засняли извержение вулкана у города Бандунг