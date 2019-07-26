Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-26T16:43:23+03:00

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В пятницу, 26 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг жилищно-коммунальных хозяйств.

Документ исключает возможность уступки права взыскания просроченных долгов ЖКХ. Исключением является передача задолженности профессиональным участникам рынка, таким как управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы.

Закон также вводит запрет на перераспределение долга между другими собственниками дома. Запрещается и передача коллекторам не только права взыскания, но и в целом договора сецессии по долгам.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 16 июля, законопроект был принят Госдумой в третьем чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что граждане обращаются к депутатам с просьбой принять соответствующие меры, поскольку коллекторы часто приходят к ним с угрозами вплоть до применения физической силы за неуплату долгов по ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU