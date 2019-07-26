СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-26T18:02:38+03:00

Зеленский и Волкер в ходе встречи выразили надежду на постоянное перемирие в Донбассе. Фото: сайт президента Украины

Президент Украины также встретился с постпредом США при Евросоюзе Гордоном Сондландом

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в пятницу, 26 июля, в Киеве со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером, а также постпредом США при Евросоюзе Гордоном Сондландом.

"Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным", - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

Кроме того, отмечается, что Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поздравил Зеленского с успешным проведением "свободных и демократических" выборов в Верховную Раду, а также "с уверенной победой" на них его партии "Слуга Народа". Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, которые будут подниматься в ходе визита президента Украины в Соединенные Штаты.

ИСТОЧНИК KP.RU