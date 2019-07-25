2019-07-25T20:13:05+03:00
Политика

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Президент США поздравил украинского коллегу с победой его партии на выборах в Раду
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский президент Владимир ЗеленскийУкраинский президент Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа состоялась в четверг, 25 июля.

Глава Соединенных Штатов поздравил Зеленского с успешным проведением "свободных и демократических" выборов в Верховную Раду, а также "с уверенной победой" на них его партии "Слуга Народа".

Сайт kp.ru писал, что политическое объединение одержало убедительную победу по итогам голосования. Всего же в парламент прошли пять партий.

"Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США", - говорится в сообщении на сайте главы незалежной.

Американский лидер выразил готовность Вашингтона всесторонне способствовать реализации программы реформирования Украины, а Зеленский, в свою очередь, поблагодарил его за усиление санкционного давления на Россию.

Дальнейшее обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки состоится в рамках визита президента европейского государства в США.

Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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