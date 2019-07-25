Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа состоялась в четверг, 25 июля.
Глава Соединенных Штатов поздравил Зеленского с успешным проведением "свободных и демократических" выборов в Верховную Раду, а также "с уверенной победой" на них его партии "Слуга Народа".
Сайт kp.ru писал, что политическое объединение одержало убедительную победу по итогам голосования. Всего же в парламент прошли пять партий.
"Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США", - говорится в сообщении на сайте главы незалежной.
Американский лидер выразил готовность Вашингтона всесторонне способствовать реализации программы реформирования Украины, а Зеленский, в свою очередь, поблагодарил его за усиление санкционного давления на Россию.
Дальнейшее обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки состоится в рамках визита президента европейского государства в США.
Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»