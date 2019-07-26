Пушков: Эрдоган правильно ответил на угрозу санкций США

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-26T18:05:59+03:00

Сенатор заявил, что возможный отказ Турции от закупок Boeing будет сильным ударом «по карману» Вашингтона

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Пересмотр договора на поставку американских самолетов Boeing для авиакомпании Turkish Airlines является правильным ответом президента Турецкой республики Тайип Эрдогана на угрозы санкции со стороны Вашингтона, поскольку наносит удар «по карману» США. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Эрдоган поступает правильно: в ответ на угрозу санкций США он пригрозил ударить по их самому уязвимому месту - по карману», - написал сенатор в своем Twitter.

Пушков отметил, что отказ от поставок 100 самолетов на сумму в 10 миллиардов долларов может быть хорошим ответом Вашингтону и нанести сильный удар по Boeing, ослабленному после скандала с 737 Мах.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Эрдоган пригрозил США пересмотреть договор о покупке американских Boeing, отметив, что Анкара «хороший покупатель», но если такое отношение Вашингтона к Турции будет продолжаться, то республика «пересмотрит этот вопрос».

ИСТОЧНИК KP.RU