2019-07-26T18:11:09+03:00
Дом. Семья

Старейшая в мире горилла Труди умерла в американском зоопарке

Это была последняя из насильно отловленных обезьян в США
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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В Литл-Роке Труди прожила последний 31 год Little Rock Zoo/TwitterВ Литл-Роке Труди прожила последний 31 год Little Rock Zoo/Twitter
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Горилла Труди умерла в американском зоопарке на 64 году жизни. Она стала одной из последних представительниц своего вида, которые были пойманы в дикой природе и содержатся в американских зоопарках. В настоящее время в Америке гориллы рождаются в неволе, их отлов не разрешен.

Сотрудники характеризовали животное как очень волевое и упрямое, настоящую альфу, что обычно несвойственно самкам, сообщает сайт телеканала «360». Также, в отличии от других представителей вида, Труди издавала не свойственные гориллам рык и рев, а что-то похожее на очень громкое кошачье мурчанье. Этот звук она издавала независимо то того, принесли ей лакомство или пришел кто-то из ее друзей рассказали сотрудники зоопарка Литл-Рок, где Труди прожила последние тридцать с лишним лет .

«Сказать, что по ней будут скучать, и что ее отсутствие ощутимо, значит, ничего не сказать. Мы рады, что Труди хорошо жилось здесь», — заметила директор зоопарка Сьюзан Альтруи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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