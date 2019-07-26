В МИД России прокомментировали обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева

СЕГОДНЯ 22:06 2019-07-26T22:06:50+03:00

В ведомстве считают, что такие действия со стороны австрийских властей являются попыткой вернуть сюжет о шпионах

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Решение Министерства внутренних дел Австрии объявить в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева является попыткой реанимировать сюжет о русских шпионах. Об этом в пятницу заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в Альпийской республике, который мы с австрийскими партнерами, в нашем понимании, закрыли», - цитирует ТАСС сообщение МИД России.

В дипведомстве добавили, что поскольку целью таких вбросов не является серьезный разговор по существу, то комментировать их смысла они не видят.

Напомним, накануне сайт kp.ru писал, что полиция Австрии объявила в международный розыск россиянина Игоря Зайцева 1954 года рождения. Власти страны подозревают его в шпионаже и разглашении государственных тайн. По данным МВД, мужчина родился подозреваемый в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU