В МИД России прокомментировали обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева
Решение Министерства внутренних дел Австрии объявить в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева является попыткой реанимировать сюжет о русских шпионах. Об этом в пятницу заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в Альпийской республике, который мы с австрийскими партнерами, в нашем понимании, закрыли», - цитирует ТАСС сообщение МИД России.
В дипведомстве добавили, что поскольку целью таких вбросов не является серьезный разговор по существу, то комментировать их смысла они не видят.
Напомним, накануне сайт kp.ru писал, что полиция Австрии объявила в международный розыск россиянина Игоря Зайцева 1954 года рождения. Власти страны подозревают его в шпионаже и разглашении государственных тайн. По данным МВД, мужчина родился подозреваемый в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU