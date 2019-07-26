Россия провела пуск межконтинентальной ракеты с полигона Капустин Яр

СЕГОДНЯ 22:21 2019-07-26T22:21:52+03:00

В Минобороны сообщили, что боевая часть ракеты попала точно в цель

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С полигона Капустин Яр в Астраханской области ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса "Тополь". Об этом в пятницу сообщили в Министерства обороны России.

"26 июля 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что боевая часть ракеты попала точно в цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. «Задачи пуска выполнены в полном объеме", - пояснили в ведомстве.

Ранее сайт kp.ru ранее уже сообщила об испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Результаты испытаний будут использоваться при разработке эффективных средств преодоления противоракетной обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU