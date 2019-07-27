Суд разрешил Трампу использовать $ 2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство стены

СЕГОДНЯ 06:23 2019-07-27T06:23:29+03:00

Из девяти судей пять поддержали это решение

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Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу использовать на строительство стены на границе с Мексикой $2,5 млрд из выделенных американКонгрессом средств для министерства обороны на возведение стены на о-мексиканской границе. Об этом говорится в распространенном постановлении суда.

В документе сказано, что пять судей поддержали намерение вашингтонской администрации использовать финансовые средства Пентагона, остальные четверо выступили против. Новое решение блокирует постановления федерального суда Северного округа штата Калифорния, вынесенные в мае и июне, которые запрещали администрации США строить стену на деньги оборонного ведомства, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 февраля хозяин Белого дома подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе США. Это позволит главе государства, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд, в том числе из бюджета оборонного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU