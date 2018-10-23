Сможет ли Трамп остановить многотысячный караван мигрантов, приближающийся к границам США

23 Окт. 09:10 2018-10-24T21:12:35+03:00

Сейчас караван пересек границу Гватемалы и Мексики и превратился уже во внушительную силу Фото: REUTERS

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Борьба президента Дональда Трампа с нелегальной миграцией в Америке наталкивается на все большее сопротивление как в самих США, так и среди соседей Вашингтона по континенту. Лидер Америки никогда особо по этому поводу не подыскивал слов и всегда заявлял о «нулевой терпимости» к непрошеным гостям. И вот эти «гости» решили нанести ответный удар - организовали свой крестовый поход к границам США, назвав его караваном.

АМЕРИКАНСКИЙ «ТАДЖИКИСТАН»

Акция началась в Гондурасе, который давно и стабильно поставляет на американский рынок нелегальных мигрантов (подробнее об этом в «Справке «КП»). Вообще в целом весь этот регион - Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Мексика - это как Таджикистан и Узбекистан для России.

Сотни тысяч трудоспособных молодых людей, девушки и парни, ежегодно - кто легально, а кто и нет - перебираются в Америку в поисках работы.

Караван мигрантов сформировался 13 октября во втором по величине городе Гондураса Сан-Педро-Сула. Через несколько дней мигранты оказались уже в соседней Гватемале. А дальше начинаются загадки.

19 октября первые участники шествия уже пересекают границу с Мексикой. С одной стороны, как бы понятно. От гондурасского Сан-Педро до Мексики - 300 километров. Вроде бы рядом. При этом и визы не нужны (между Гондурасом, Венесуэлой и Гватемалой есть договор о беспрепятственном пересечении границы, но, чтобы попасть в Мексику, виза все-таки нужна). Но разве это реально - за четыре дня большой толпой пешком преодолеть три сотни километров? Простого ответа нет.

КТО ЭТИ ЛЮДИ?

Сам караван представляет собой разношерстное явление. Там, как пишут мексиканские СМИ, и здоровые молодые парни, и старики, и дети, и даже беременные женщины. При этом у многих из них нет паспортов, не говоря уже о визах для Мексики и США. Сейчас в рядах этой процессии насчитывается около 7 тысяч человек. А народ все прибывает и прибывает. Правда, вместе с числом участников растет и хаос среди караванщиков. Например, перейдя на мексиканскую территорию, мигранты стали причиной беспорядков, в результате которых пострадало несколько местных полицейских. Да и сам переход во многом напоминал кадры из фильмов про зомби-апокалипсис, когда толпы сносят ограждения и рвутся вперед.

Власти Центральной Америки не знают, что делать. Еще недавно президент Мексики Энрике Пенья Ньето говорил, что не допустит вторжения мигрантов и пустит только иностранцев с паспортами и визами, и вот пару дней спустя тысячи людей без всяких документов пересекают границу.

В ПОГОНЕ ЗА АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТОЙ

Вся эта ситуация неприятна прежде всего для Дональда Трампа, которому придется как-то реагировать на это орду. И пока президент США действует весьма нервно. Пообещал стянуть необходимое число военных к границе с Мексикой (ходят слухи, что задействована 82-я воздушно-десантная дивизия). Так как, по словам Трампа, передвижение мигрантов является нападением на страну. Понять обеспокоенность главы государства можно, ведь, по различным прогнозам, к моменту подхода к американской территории караван разрастется до 10 тысяч человек, которые в отсутствие выраженных лидеров вполне могут превратиться в неуправляемую толпу. Некоторые эксперты говорят вообще о возможности формирования 50-тысячного каравана. Что уже достаточно, чтобы в прямом смысле взять пресловутую стену на границе с Мексикой (которую строит Трамп, но все никак не построит) штурмом.

Пока же президент США пытается затормозить мигрантов на чужой территории.

Идти каравану еще далеко - как минимум 1830 км до ближайшего участка американской границы. Так что у Трампа еще есть время как следует обмозговать свои действия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Караван, по сути, является чем-то вроде организованного марша протеста, который собрался против антимиграционной политики Трампа. Деньги, которые зарабатывают в США мигранты, - это большая часть экономики Гондураса.

Маршрут движения караванаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

А ГДЕ ЖЕ ДОСТАЕТ ВСЯ ЭТА ТОЛПА ЕДУ?

Вот в этом и заключается одна из главных загадок каравана. Сами мигранты утверждают, что пищу им дают сочувствующие из городов и деревень, мимо которых лежит путь идущих за американской мечтой. И правда, многие жители встречают гостей с бутылками воды и сэндвичами, некоторые предлагают одежду.

Местные журналисты пишут: в караване возникла некая группа координаторов, которые с помощью раций контролируют ситуацию, организовывают шествие. Откуда рации - тоже хороший вопрос, который опять намекает нам на какое-то финансирование всего шествия.

А как быть с туалетом, а если человек заболевает по дороге, а спят они все где? Днем сейчас в тех местах, где идет караван, температура под тридцать градусов. Ночью - около 20. То есть терпимо. По поводу туалетов пока что никто не жаловался. Всех больных принимают врачи в населенных пунктах. Для Латинской Америки это стало чем-то вроде протеста против Америки.

СПРАВКА «КП»

Гондурас давно и прочно занимает первые места в рейтингах самых плохих мест для жизни на планете. Непрекращающееся насилие, нарковойны и прочие прелести Центральной Америки сделали эту страну центром боли и страдания. Около 61 процента граждан находятся за чертой бедности.