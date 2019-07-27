Погода в Москве на 27 июля 2019 года: небольшая облачность и до 29 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:13 2019-07-27T07:13:47+03:00

Небольшая облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Фото: Алиса ТИТКО

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 27 июля 2019 года

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Погода в Москве на 27 июля 2019 года будет облачная и без осадков. Днем в столице температура составит 27-29 градусов тепла. Ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустится до плюс 17-19 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров секунду. Атмосферное давление составит около 747 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Кстати, сайт kp.ru писал, что пятница, 26 июля, стала самым жарким днем с начала месяца в Москве. Воздух в столице прогрелся до 27,7 градуса.

Напомним, ранее синоптики сообщали о резком похолодании в Москве и Московской области на следующей неделе. Самыми холодными днями недели в столичном регионе на предстоящей неделе будут понедельник и вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU