Погода в Москве на 27 июля 2019 года: небольшая облачность и до 29 градусов тепла
Погода в Москве на 27 июля 2019 года будет облачная и без осадков. Днем в столице температура составит 27-29 градусов тепла. Ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустится до плюс 17-19 градусов выше нуля.
Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров секунду. Атмосферное давление составит около 747 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Кстати, сайт kp.ru писал, что пятница, 26 июля, стала самым жарким днем с начала месяца в Москве. Воздух в столице прогрелся до 27,7 градуса.
Напомним, ранее синоптики сообщали о резком похолодании в Москве и Московской области на следующей неделе. Самыми холодными днями недели в столичном регионе на предстоящей неделе будут понедельник и вторник.
ИСТОЧНИК KP.RU