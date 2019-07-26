Пятница стала самым жарким днем с начала месяца в Москве
Пятница, 26 июля, стала самым жарким днем с начала месяца в Москве. Воздух в столице прогрелся до 27,7 градуса. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Сегодня температура достигла 27,7 градуса, получается, это самый теплый день месяца, - приводит ТАСС ее слова. - До этого самым теплым днем было 22 июля - температура была 26,1 градуса".
По данным Гидрометцентра, 27 июля температура в столице может подняться до плюс 27-29 градусов.
Ранее синоптики сообщали о резком похолодании в Москве и Московской области на следующей неделе. Самыми холодными днями недели в столичном регионе на предстоящей неделе будут понедельник и вторник. Однако, как писал сайт kp.ru, в начале августа температура воздуха в Москве вновь поднимется до 20-22 градусов по Цельсию.
ИСТОЧНИК KP.RU