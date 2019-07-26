СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-26T18:41:36+03:00

Пятница стала самым жарким днем с начала месяца в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Пятница, 26 июля, стала самым жарким днем с начала месяца в Москве. Воздух в столице прогрелся до 27,7 градуса. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Сегодня температура достигла 27,7 градуса, получается, это самый теплый день месяца, - приводит ТАСС ее слова. - До этого самым теплым днем было 22 июля - температура была 26,1 градуса".

По данным Гидрометцентра, 27 июля температура в столице может подняться до плюс 27-29 градусов.

Ранее синоптики сообщали о резком похолодании в Москве и Московской области на следующей неделе. Самыми холодными днями недели в столичном регионе на предстоящей неделе будут понедельник и вторник. Однако, как писал сайт kp.ru, в начале августа температура воздуха в Москве вновь поднимется до 20-22 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU