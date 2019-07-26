2019-07-26T18:41:36+03:00
Общество

Пятница стала самым жарким днем с начала месяца в Москве

Температура воздуха достигла 27,7 градуса
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пятница стала самым жарким днем с начала месяца в МосквеПятница стала самым жарким днем с начала месяца в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Пятница, 26 июля, стала самым жарким днем с начала месяца в Москве. Воздух в столице прогрелся до 27,7 градуса. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Сегодня температура достигла 27,7 градуса, получается, это самый теплый день месяца, - приводит ТАСС ее слова. - До этого самым теплым днем было 22 июля - температура была 26,1 градуса".

По данным Гидрометцентра, 27 июля температура в столице может подняться до плюс 27-29 градусов.

Ранее синоптики сообщали о резком похолодании в Москве и Московской области на следующей неделе. Самыми холодными днями недели в столичном регионе на предстоящей неделе будут понедельник и вторник. Однако, как писал сайт kp.ru, в начале августа температура воздуха в Москве вновь поднимется до 20-22 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинцы попросили Зеленского пустить поезда в Крым
В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями
Счета футболиста Дмитрия Тарасова арестованы по решению суда
Борис Джонсон хочет завести собаку на Даунинг-стрит
Китайские журналисты рассказали, как российские ТУ-160 напугали НАТО
Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора «Северного потока – 2»
Водителей, не пропустивших скорую, теперь будут штрафовать на пять тысяч
В Карелии реконструируют целлюлозно-бумажный комбинат «Segezha Запад»
Старейшая в мире горилла Труди умерла в американском зоопарке
Пушков: Эрдоган правильно ответил на угрозу санкций США
«Нафтогаз" Украины отреагировал на новости о краткосрочном соглашении на транзит газа
Лавров предупредил об опасности вывода в космос американских средств ПРО
Румыния заблокировала доставку российских вооружений в Сербию
Совфед одобрил закон о пособиях на детей до трех лет
В Бразилии неизвестные в полицейской форме украли 750 килограмм золота
Политолог объяснил почему Путина хотят пригласить на 75-летие освобождения Освенцима
МИД РФ предупредил россиян об опасности аномальной жары в Европе
Посольство США в России сообщило, что виза для теннисистки Кузнецовой готова
Зеленский и Волкер в ходе встречи выразили надежду на постоянное перемирие в Донбассе
В Подмосковье арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке
Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ
В Индонезии засняли извержение вулкана у города Бандунг