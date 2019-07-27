2019-07-27T07:47:09+03:00
Политика

Гройсман обвинил Порошенко в сдерживании реформ на Украине

Премьер рассказал, что для согласования любого изменения требовались месяцы
Марина ВЕНЦОВА
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Гройсман обвинил Порошенко в сдерживании реформ на УкраинеГройсман обвинил Порошенко в сдерживании реформ на УкраинеФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в сдерживании процесса внедрения изменений и реформ в стране.

"Это было очень сложно. Любое изменение, любую реформу, договориться с ним, чтобы он дал сигнал фракции голосовать - на это тратились месяцы", - сказал он в эфире радио «Новое время».

В качестве примера заблокированных экс-главой государства инициатив, Гройсман назвал предложение проводить приватизацию предприятий по английскому праву. Это, по мнению премьера, привлекло бы в страну инвесторов.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в отношении Порошенко и еще ряда чиновников из его окружения возбуждено уже более десяти уголовных дел за превышение служебных полномочий и легализацию доходов, полученных преступным путем. Кроме того, экс-президента Украины обвиняют в госизмене и узурпации судебной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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