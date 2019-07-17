2019-07-17T12:35:38+03:00
Политика

На Украине возбудили еще одно дело против Порошенко

Это уже 11 расследование в отношении экс-президента незалажной и его команды
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Петр ПорошенкоПетр ПорошенкоФото: REUTERS
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В среду, 17 июля, в отношении экс-президента незалежной Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц из его окружения на Украине возбудила одиннадцатое уголовное дело за превышение служебных полномочий и легализацию доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил директор Государственное бюро расследований Роман Труба.

«Сегодня Государственное бюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям разных граждан относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства», — заявил он.

Как сообщал сайт kp.ru, Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос в среду, 17 июля, по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Однако экс-президент незалежной не появился в назначенное время. Труба сообщил, что для проведения следственных действий политик будет вызван на допрос повторно.

Напомним, что в отношении Порошенко было возбуждено уже десять дел. Сайт kp.ru писал, что изначального его обвинили в госизмене из-за инцидента в Керченском проливе, потом в злоупотреблении властью и служебным положением, а затем добавилось еще незаконное обогащение и узурпация судебной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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