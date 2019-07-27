В Канаде при крушении гидросамолета погибли четыре человека
Небольшой гидросамолет Cessna 208 разбился на острове Адденброк примерно в 100 километрах от города Порт-Харди на западном побережье Канады. Жертвами катастрофы стали четыре человека, еще пять человек получили ранения.
Спасатели на вертолете доставили пострадавших в больницу Порт-Харди, сообщает телеканал СВС. Состояние двух человек критическое.
Отмечается, что самолет выполнял чартерный рейс на остров Калверт, который расположен недалеко от острова Адденброк. Причиной катастрофы могли стать погодные условия - дождь и плохая видимость. На данный момент других подробностей инцидента не сообщаются.
Кстати, сайт kp.ru писал, что 17 июля в восточной канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор разбился небольшой самолет. На борту воздушного судна находились семь человек: пилот, два гида и четверо рыбаков. В результате аварии погибли как минимум четыре человека, судьба троих пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU