2019-07-17T03:09:47+03:00
Происшествия

В Канаде разбился гидросамолет, погибли четыре человека

На борту находились пилот, два гида и четверо рыбаков
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Гидросамолет Havilland Canada DHC-2 BeaverГидросамолет Havilland Canada DHC-2 BeaverФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В восточной канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор разбился небольшой самолет, на борту которого находилось семь человек: пилот, два гида и четверо рыбаков. В результате аварии погибли как минимум четыре человека, судьба троих пока неизвестна, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что в ночь на понедельник гидросамолет Havilland Canada DHC-2 Beaver с шестью пассажирами вылетел из поселения Шеффервилл (провинция Квебек) на расположенное провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в озеро Мистатин. Воздушное судно должно было вернуться в Шеффервилл днем 15 июля, однако этого не произошло, а утром во вторник обломки самолета были обнаружены в озере Мистатин.

Спасателям удалось найти тела четверых его пассажиров, поиски еще троих продолжаются. В поисковой операции принимают участие военные и гражданские самолеты.

Причины крушения выясняются, начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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