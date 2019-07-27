Ученые назвали десять самых позорных грамматических ошибок

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-27T11:29:23+03:00

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Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно.

- Лидером стало неверное ударение в слове «звонит». Неправильное ударение в нем, как отмечает профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова, показывает невысокий культурный уровень человека.

- На втором месте оказались слова «ихний» и «евонный». Данные слова являются просторечиями. Они относятся к уральским диалектизмам.

- Замыкает тройку «лидеров» слово «ложить».

- На четвертом и пятом местах находятся, как считает ученая, искаженное слово «платить» — «плОтят» и слово «договорА». Блинова отметила, что кроме «договОры» другого произношения быть не может.

- Часто допускают ошибку в склонении числительных. Особенно распространена данная ошибка среди чиновников.

Как добавила профессор, среди позорных ошибок следует отметить избыточные понятия «более лучше». Также ученая назвала среди «популярных» ошибок: неправильное название кофе эспрессо (часто говорят «экспрессо»), незнание разницы между «надевать» и «одевать», а также ошибку в ударении слова «торты», пишет "Российская газета".

Кстати, ежегодно с 2004 года проходит акция "Тотальный диктант". Как ранее писал сайт kp.ru, в 2019 году в ней приняли участие более 230 тысяч человек. По словам члена экспертного совета акции Владимира Пахомова, в этом году наибольшие трудности вызвало слово "обаяние", которое многие спутали со словом "обоняние". Говоря о смешных ошибках, он отметил "корабельный дуб", который с легкой руки участников стал "карамельным".

ИСТОЧНИК KP.RU